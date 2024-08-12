Стало известно, что обещает погода в Иркутске 12 августа 2024

Бархатный месяц продолжает удивлять жителей областного центра. Погода в Иркутске 12 августа 2024 будет жаркой, как и в предыдущие дни. Правда, сопровождать высокие дневные температуры в этот раз будет непогода: дождь и гроза. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.