Стало известно, что обещает погода в Иркутске 12 августа 2024

Бархатный месяц продолжает удивлять жителей областного центра. Погода в Иркутске 12 августа 2024 будет жаркой, как и в предыдущие дни. Правда, сопровождать высокие дневные температуры в этот раз будет непогода: дождь и гроза. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Днем переменная облачность, без осадков. Вечером кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4−9 м/с, с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура днем +28…+30, — поделились метеорологи.
Дожди и грозы пройдут в большинстве центральных и южных районах Иркутской области. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
При нормальной погоде будет преобладать восточный ветер с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется до +31. Вот, какая будет погода в Иркутске 12 августа 2024 и регионе.