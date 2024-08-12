Стаю крупных акул заметили в акватории Приморья

Как рассказывают очевидцы, длина морских хищниц достигает более двух метров. Что именно это за вид акул — установить не удалось. Однако в конце прошлой недели крупная хищница напала на улов рыбаков. Акула буквально в клочья разорвала пойманную лакедру за считанные секунд.