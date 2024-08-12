Стаю крупных акул заметили в акватории Приморья

«Они выпрыгивали из воды и подходили вплотную к судну», — рассказал председатель федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев, передает «Восток-Медиа».
Как рассказывают очевидцы, длина морских хищниц достигает более двух метров. Что именно это за вид акул — установить не удалось. Однако в конце прошлой недели крупная хищница напала на улов рыбаков. Акула буквально в клочья разорвала пойманную лакедру за считанные секунд.
Напомним, в водах Приморья можно встретить около 15 видов акул. Какие их них опасны для человека, рассказываем здесь.