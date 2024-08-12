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Стаю крупных акул заметили в акватории Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа, ФедералПресс. В Приморье в районе острова Рейнеке была замечена стая крупных акул. Одна из хищниц даже утащила улов местных рыбаков.

Источник: Freepik

«Они выпрыгивали из воды и подходили вплотную к судну», — рассказал председатель федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев, передает «Восток-Медиа».

Как рассказывают очевидцы, длина морских хищниц достигает более двух метров. Что именно это за вид акул — установить не удалось. Однако в конце прошлой недели крупная хищница напала на улов рыбаков. Акула буквально в клочья разорвала пойманную лакедру за считанные секунд.

Напомним, в водах Приморья можно встретить около 15 видов акул. Какие их них опасны для человека, рассказываем здесь.

флора и фауна