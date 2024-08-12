Канцлер Австрии Нехаммер после атаки на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, произошедшей в воскресенье вечером, призвал к деэскалации и переговорам. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Нехаммер отметил в публикации, что нападения на ядерную инфраструктуру «чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию».
По его словам, очередной инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке в Швейцарии.
«Необходимы деэскалация и переговоры», — цитирует РИА Новости призыв Нехаммера. При этом канцлер в своем сообщении не упомянул, что атаку на станцию осуществили украинские военные.
Напомним, район градирен Запорожской АЭС подвергся ударам украинских беспилотников накануне вечером. В результате возник пожар на охладительной системе, который удалось оперативно локализовать.
Однако, по данным «Росатома», внутренним конструкциям градирни нанесен серьезный ущерб. Специалисты оценят угрозу обрушения конструкции, как только позволит обстановка.
Сообщалось также, что эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым на ЗАЭС.