Где самые качественные дороги на Дальнем Востоке: рейтинг

Согласно предоставленным данным, лучшее качество дорог на Дальнем Востоке наблюдается в Хабаровском крае. Регион занимает 13 место среди всех в России. Здесь доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 71,4%. Плотность дорог общего пользования с твердым покрытием — 12,8 км на 1000 квадратных километров территории.
На 14-й строчке рейтинга — Чукотский автономный округ. В регионе 71,3% дорог отвечают нормативным требованиям. Однако плотность дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 1,3 км.
Приморский край оказался на 26-й строчке рейтинга. Согласно данным, доля автомобильных дорог, отвечающих нормативам, составляет 61,8%, а плотность автомобильных дорог с твердым покрытие — 93,7 км.
На 29 месте — Сахалинская область, где доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 60,1%, а плотность автомобильных дорог — 33,2 км.
Стоит отметить, что лидерами среди российских регионов по качеству дорог стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и краснодарский край.
Напомним, из-за ремонта дорог в Приморье жители соседних регионов вынуждены стоять в многокилометровых пробках, чтобы добраться до излюбленных пляжей. Многие проводят в заторах по несколько часов.