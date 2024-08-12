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Путь преградит антициклон: синоптики озвучили новую информацию о тайфуне MARIA

Тайфун MARIA потеряет силу, не успев приблизиться к Приморью.

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Источник: Комсомольская правда

Появились новые данные о тайфуне MARIA, по информации главы Примгидромета Бориса Кубая, с наибольшей вероятностью вихрь не выйдет на территорию Приморья.

Как рассказал синоптик, 12 августа тайфун вплотную приблизился к северной части острова Хонсю, начиная терять свои силы.

«Выйдя на гористую местность острова, не получая никакой поддержки извне, он еще больше ослабеет. Никаких термодинамических условий в тропосфере для его возможной регенерации над Сангарским проливом нет».

Борис Кубай отметил, что путь в сторону Приморья тайфуну заблокирует антициклон. Таким образом, вихрь прекратит свое существование над Сангарским проливом и не повлияет на погоду в крае.

Тем временем в Тихом океане зародился шестой тайфун SON-TINH, однако он также не должен испортить обстановку в нашем регионе:

«Предварительные расчеты показывают, что двигаться он будет в северо-восточном направлении с тихоокеанской стороны Японии. При такой траектории он Приморью угрожать не должен».