Путь преградит антициклон: синоптики озвучили новую информацию о тайфуне MARIA

Появились новые данные о тайфуне MARIA, по информации главы Примгидромета Бориса Кубая, с наибольшей вероятностью вихрь не выйдет на территорию Приморья.
Как рассказал синоптик, 12 августа тайфун вплотную приблизился к северной части острова Хонсю, начиная терять свои силы.
«Выйдя на гористую местность острова, не получая никакой поддержки извне, он еще больше ослабеет. Никаких термодинамических условий в тропосфере для его возможной регенерации над Сангарским проливом нет».
Борис Кубай отметил, что путь в сторону Приморья тайфуну заблокирует антициклон. Таким образом, вихрь прекратит свое существование над Сангарским проливом и не повлияет на погоду в крае.
Тем временем в Тихом океане зародился шестой тайфун SON-TINH, однако он также не должен испортить обстановку в нашем регионе:
«Предварительные расчеты показывают, что двигаться он будет в северо-восточном направлении с тихоокеанской стороны Японии. При такой траектории он Приморью угрожать не должен».