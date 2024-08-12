Челябинскую область назвали в числе самых лучших в России по качеству дорог

Дорожная ситуация была проанализирована специалистами РИА «Новости». В результате получилась следующая картина: в целом по стране лишь 54,1% автодорог могут похвастаться, что они не соответствуют норме. Регионы в этом вопросе разделились почти поровну — в 45% территорий дороги ниже нормы, а в 40% — выше ее.