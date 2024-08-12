Челябинскую область назвали в числе самых лучших в России по качеству дорог

Дорожная ситуация была проанализирована специалистами РИА «Новости». В результате получилась следующая картина: в целом по стране лишь 54,1% автодорог могут похвастаться, что они не соответствуют норме. Регионы в этом вопросе разделились почти поровну — в 45% территорий дороги ниже нормы, а в 40% — выше ее.
В Челябинской области доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог составляет 84,1% (данные актуальны на конец 2023 года). При этом на Южном Урале плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием — 248,6 километров на 1000 квадратных километров территории. Благодаря этим показателям Челябинская область заняла четвертое место во всероссийском рейтинге.
Обогнали южноуральский регион в этом вопросе только Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. Также в первую пятерку, уступая Челябинской области, вошла Ингушетия.
Что касается других регионов Уральского федерального округа, то они распределились по рейтингу следующим образом: Ямало-Ненецкий автономный округ занял 8 место (74,9% дорог отвечают нормативным требованиям), Тюменская область — 12 место (72,8%), Курганская область — 37 место (57,2%), Свердловская область — 46 место (52%).