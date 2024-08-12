В Хабаровском крае сотрудникам Госохотнадзора передали новый жилой дом

Четыре семьи работников Госохотнадзора поселятся в новом доме в Сосновке Хабаровского края. На торжественной церемонии присутствовали врио губернатора Дмитрий Демешин и глава Минюста России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
Как сообщили в правительстве региона, сотрудникам службы по охране животного мира передали также автомобиль повышенной проходимости.
Сегодня в Хабаровском крае около 150 особей амурского тигра. Их число постепенно увеличивается, и это результат совместных усилий государственных органов, правительства региона и АНО «Центр “Амурский тигр”.
Глава региона Дмитрий Демешин подчеркнул, что за 2023 год было передано одиннадцать единиц высокопроходимой техники для Госохотнадзора.