Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны

Внутренняя миграция бывает межрегиональной и региональной. Что касается первой, то тут рост составил 69%, до 306,8 тысячи человек. При этом в выигрыше от него остались лишь четыре региона, где сальдо (прибывшие минус выбывшие) оказалось положительным. А именно: