Прямиком на остров: рейсы из Хабаровска в китайский Хайнань возобновятся в 2024 году

«Запуск полетной программы прямых рейсов из международного аэропорта Хабаровск на остров Хайнань — долгожданное событие для многих жителей Дальнего Востока. Это направление всегда пользовалось заслуженной популярностью у наших пассажиров. Полеты на курорты Южно-Китайского моря будет выполнять наш надежный партнер авиакомпания “Аэрофлот”. Уверен, что реализация полетной программы станет плодотворной для перевозчика, расширит международную маршрутную сеть нашего аэропорта и представит еще больше вариантов для перелетов нашим пассажиров — не только жителям Хабаровска, но и других дальневосточных городов», — сказал гендиректор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.