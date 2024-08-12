Прямиком на остров: рейсы из Хабаровска в китайский Хайнань возобновятся в 2024 году

Прямые перелеты из Хабаровска в Хайнань (курорт Санья в Китае) прекратились в 2020 году, когда на весь мир обрушилась пандемия коронавируса. Только спустя 4,5 года у дальневосточников появилась напрямую добраться до острова в КНР, где расположен один из самых популярных курортов. Подробнее о рейсах в Санью и расписании перелетов — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
РЕЙСЫ ХАБАРОВСК — ХАЙНАНЬ В 2024 ГОДУ
Рейсы из Хабаровска на приморский курорт Санья в Китае планируют запустить 3 сентября. Выполнять перелеты будет один из крупных российских авиаперевозчиков. Расписание полетов уже известно.
Улететь из Хабаровска в Санью можно будет два раза в неделю:
— вторник (вылет в 20:40);
— суббота (вылет в 21:10).
«Запуск полетной программы прямых рейсов из международного аэропорта Хабаровск на остров Хайнань — долгожданное событие для многих жителей Дальнего Востока. Это направление всегда пользовалось заслуженной популярностью у наших пассажиров. Полеты на курорты Южно-Китайского моря будет выполнять наш надежный партнер авиакомпания “Аэрофлот”. Уверен, что реализация полетной программы станет плодотворной для перевозчика, расширит международную маршрутную сеть нашего аэропорта и представит еще больше вариантов для перелетов нашим пассажиров — не только жителям Хабаровска, но и других дальневосточных городов», — сказал гендиректор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.
ПОЛЕТЫ ИЗ ХАБАРОВСКА В САНЬЮ 2024
Рейсы в Хайнань будут выполняться на Boeing 737−800. Самолет рассчитан на перевозку 158 пассажиров — 20 в бизнес-классе и 138 в эконом-классе.
Напомним, что курорт Санья доступен для туристов в любое время года. Здесь можно отдохнуть как с семьей, так и в одиночку. На острове можно заняться дайвингом, посетить экскурсии, попробовать необычные блюда из морепродуктов.