В Новосибирске июль-2024 стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

По ее данным, причиной аномальной погоды стало поступление воздуха с районов Казахстана. Причем последние дни июля по востоку Новосибирской области рекорды жары были перекрыты на 3−4 градуса. Синоптик отметила, что большую часть дней в июле в ночные и утренние часы температура составляла +19 градусов, а днем столбики термометров показывали от +25 до +30 градусов.