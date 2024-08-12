В Новосибирске июль-2024 стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

В последние дни июля была зафиксирована максимально жаркая погода. Об этом сообщила порталу Vn.ru Анна Лапчик, начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По ее данным, причиной аномальной погоды стало поступление воздуха с районов Казахстана. Причем последние дни июля по востоку Новосибирской области рекорды жары были перекрыты на 3−4 градуса. Синоптик отметила, что большую часть дней в июле в ночные и утренние часы температура составляла +19 градусов, а днем столбики термометров показывали от +25 до +30 градусов.
«25−28 июля на ряде метеостанций территории нашего управления были перекрыты рекорды максимальной температуры этих дней», — говорит синоптик.
Она также добавила, что средняя температура во второй и третьей декадах июля сразу в нескольких метеостанциях вошла в пятерку самых теплых месяцев за весь период наблюдений.