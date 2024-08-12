Эксперт рассказал, как защитить жилье от когтей и зубов домашних питомцев

«Рекомендую минимизировать участки, покрытые этими материалами: пусть это будут только кухня, ванная и туалет — места повышенной влажности. Стенам в квартире с животными достается не меньше, чем полу. Стоит уехать на несколько часов, и коты тут же вносят свои корректировки в интерьер, делая из обоев причудливо свисающие лохмотья. Собаки после прогулки любят тереться о стены, оставляя на них грязные пятна. Оптимальным для таких случаев будут флизелиновые или ламинированные обои. Они устойчивы к влаге, их можно мыть моющими средствами, а еще они довольно прочные. К сожалению, даже самые крепкие обои не выдержат длительного сожительства с питомцами, поэтому многие хозяева комбинируют их с различными пластиковыми или деревянными панелями. Нижняя часть стены обшивается вагонкой, ламинатом или закрывается специальным прозрачным защитным экраном, а верхняя декорируется по усмотрению жильцов. К слову, защитные экраны можно установить и в других местах, где есть риск запачкать стены. Например, оградить ими место, где питомец ест. Прикрепить их легко, для этого потребуется лишь двусторонний скотч», — обясняет Федор Васильев.