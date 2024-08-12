Эксперт рассказал, как защитить жилье от когтей и зубов домашних питомцев

Даже в самом воспитанном питомце иногда просыпается охотник, сокрушающий и разгрызающий все на своем пути. У хозяев собак и кошек наверняка найдется масса таких историй, а уж тот, кто решился завести щенка или котенка, может забыть не только про сон и покой, но и про новые обои или недавно купленное кресло.
«Идеальное напольное покрытие в квартире с животными — это линолеум. Он не впитывает запахи, хорошо моется от пятен грязи, не поддается даже самым острым когтям, а еще хорошо амортизирует», — пояснил «Российской газете» эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.
Последнее касается собак, особенно крупных пород, так как они не умеют втягивать когти и довольно громко ими цокают. В плюсы линолеума можно также записать его низкую теплопроводность: лежать на нем собакам и кошкам куда приятнее, чем на любом другом, за исключением разве что теплого дивана. Керамогранит, плитка, ламинат — все эти покрытия для животных слишком скользкие, твердые и холодные. Последний вариант еще и не обладает должной влагоустойчивостью.
«Рекомендую минимизировать участки, покрытые этими материалами: пусть это будут только кухня, ванная и туалет — места повышенной влажности. Стенам в квартире с животными достается не меньше, чем полу. Стоит уехать на несколько часов, и коты тут же вносят свои корректировки в интерьер, делая из обоев причудливо свисающие лохмотья. Собаки после прогулки любят тереться о стены, оставляя на них грязные пятна. Оптимальным для таких случаев будут флизелиновые или ламинированные обои. Они устойчивы к влаге, их можно мыть моющими средствами, а еще они довольно прочные. К сожалению, даже самые крепкие обои не выдержат длительного сожительства с питомцами, поэтому многие хозяева комбинируют их с различными пластиковыми или деревянными панелями. Нижняя часть стены обшивается вагонкой, ламинатом или закрывается специальным прозрачным защитным экраном, а верхняя декорируется по усмотрению жильцов. К слову, защитные экраны можно установить и в других местах, где есть риск запачкать стены. Например, оградить ими место, где питомец ест. Прикрепить их легко, для этого потребуется лишь двусторонний скотч», — обясняет Федор Васильев.
Мебель защитить от любопытных лап и острых зубов сложнее всего. Добавляет хлопот шерсть, которую питомцы оставляют буквально везде. Лучше выбирать кресла и диваны с обивкой из искусственной замши, микрофибры, синтетического флока, а прочую мебель укрывать дополнительно плотным покрывалом.
«Чтобы у вашего кота или пса не было соблазна устроить себе когтеточку из подлокотника любимого кресла, сделайте для них специальные игровые зоны. Там для питомца будет настоящее раздолье, и проводить уборку там будет гораздо проще. Сколько хлопот, столько и радости приносят домашние животные! Не стоит отказываться от общения с любимцами — лучше подобрать правильные материалы для отделки, чтобы сохранить красоту вашего дома», — констатирует эксперт.