Жители Комсомольска-на-Амуре преобразили набережную в выходной

Напомним, что реконструкция нового участка набережной должна завершиться к 1 сентября по поручению главы региона Дмитрия Демешина. Но пока работы не завершены и не определена организация, которая будет её обслуживать, возникли проблемы с поддержанием порядка на уже готовых участках, где помощь активистов крайне важна.