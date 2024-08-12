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Жители Комсомольска-на-Амуре преобразили набережную в выходной

Комсомольчане ухаживают за набережной: как прошел массовый субботник.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре жители привели в порядок набережную, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

10 августа около двухсот комсомольчан откликнулись на призыв инициативной группы активистов, работающих по поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина над Атласом проблем Комсомольска, и приняли участие в масштабной уборке на набережной Амура. Активисты убеждены, что необходимо не только фиксировать проблемы, но и по возможности решать их.

Представители заводов, сотрудники различных предприятий, бизнесмены, чиновники, студенты и школьники, а также члены общественных организаций, косили траву, обрезали кустарники, собирали мусор и подметали дорожки. Вместе, одним большим коллективом, они сделали набережную чище и ухоженнее.

Руководитель рабочей группы по реализации городских инициатив Дмитрий Заплутаев, один из инициаторов субботника, отметил, что комсомольчан всегда отличала сплоченность и желание улучшать родной город, особенно набережную — любимое место горожан.

Напомним, что реконструкция нового участка набережной должна завершиться к 1 сентября по поручению главы региона Дмитрия Демешина. Но пока работы не завершены и не определена организация, которая будет её обслуживать, возникли проблемы с поддержанием порядка на уже готовых участках, где помощь активистов крайне важна.

Субботник прошёл в рамках проекта «ГенЕРальная уборка», поддержанного врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

ЖКХ