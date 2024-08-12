Жители Комсомольска-на-Амуре преобразили набережную в выходной

В Комсомольске-на-Амуре жители привели в порядок набережную, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
10 августа около двухсот комсомольчан откликнулись на призыв инициативной группы активистов, работающих по поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина над Атласом проблем Комсомольска, и приняли участие в масштабной уборке на набережной Амура. Активисты убеждены, что необходимо не только фиксировать проблемы, но и по возможности решать их.
Представители заводов, сотрудники различных предприятий, бизнесмены, чиновники, студенты и школьники, а также члены общественных организаций, косили траву, обрезали кустарники, собирали мусор и подметали дорожки. Вместе, одним большим коллективом, они сделали набережную чище и ухоженнее.
Руководитель рабочей группы по реализации городских инициатив Дмитрий Заплутаев, один из инициаторов субботника, отметил, что комсомольчан всегда отличала сплоченность и желание улучшать родной город, особенно набережную — любимое место горожан.
Напомним, что реконструкция нового участка набережной должна завершиться к 1 сентября по поручению главы региона Дмитрия Демешина. Но пока работы не завершены и не определена организация, которая будет её обслуживать, возникли проблемы с поддержанием порядка на уже готовых участках, где помощь активистов крайне важна.
Субботник прошёл в рамках проекта «ГенЕРальная уборка», поддержанного врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным.