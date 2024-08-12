Подготовка к отопительному сезону в Мамско-Чуйском районе находится на контроле

Подготовка к старту отопительного сезона в Мамско-Чуйском районе находится на контроле у правительства Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе аппарата, первый зам губернатора Роман Колесов посетил район во время рабочей поездки вместе с замначальника ГУ МЧС региона.
— Данные полномочия лежат на органах местного самоуправления, но по опыту прошлого сезона мы видим, что муниципальные власти не справляются. Ранее было принято решение по завозу угля из аварийно-технического запаса Иркутской области, контракты разыграны, договоры заключены, завоз идет, — поделился Роман Колесов.
Руководство котельных заверило, что объекты почти полностью готовы к прохождению отопительного сезона. Также уже были заключены контракты на сражение района более 17,50 тысячами тонн угля. Котельные должны будут получить энергоресурсы до 1 сентября текущего года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области провел встречу с жителями в Усть-Удинском районе. Игорь Кобзев отметил активных горожан, трудящихся на благо района, а также вручил памятные подарки участникам СВО.