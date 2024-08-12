100 000 000 рублей выиграла жительница Новосибирска в лотерею

Корреспондентам издания Сиб.фм удалось поговорить с миллионершей.
«Не поверила, что это происходит со мной. Когда пришло СМС, что я выиграла 100 миллионов рублей, я не поверила своим глазам», — рассказала Анастасия Губанова.
После СМС с женщиной по телефону связались организаторы. Ей сообщили, что в течение трех месяцев деньги будут переведены на счет, но прежде нужно заплатить налог.
Анастасия мечтает купить большой дом для ее семьи: мужа и 3-х детей. Кроме того, у супругов есть семейное дело — небольшая пекарня, в развитие которой они смогут хорошо вложиться.