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100 000 000 рублей выиграла жительница Новосибирска в лотерею

39-летняя Анастасия Губанова выиграла в лотерею целое состояние благодаря билету за 100 рублей — теперь сибирячка строит планы на жизнь.

Источник: Reuters

Корреспондентам издания Сиб.фм удалось поговорить с миллионершей.

«Не поверила, что это происходит со мной. Когда пришло СМС, что я выиграла 100 миллионов рублей, я не поверила своим глазам», — рассказала Анастасия Губанова.

После СМС с женщиной по телефону связались организаторы. Ей сообщили, что в течение трех месяцев деньги будут переведены на счет, но прежде нужно заплатить налог.

Анастасия мечтает купить большой дом для ее семьи: мужа и 3-х детей. Кроме того, у супругов есть семейное дело — небольшая пекарня, в развитие которой они смогут хорошо вложиться.