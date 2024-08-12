В Приморье активно восстанавливают дороги после недавних наводнений

После сильных ливней в Приморье продолжаются восстановительные работы на поврежденных дорогах. Сейчас переливы на региональных трассах сохраняются в трех муниципалитетах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на этой неделе удалось восстановить проезд на 25-м километре дороги 300 километр — Фурманово в Ольгинском округе, где были задействованы грейдер, экскаватор и четыре автосамосвала. На 15-м километре этой же дороги продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В Красноармейском округе дорожники смогли привести в порядок затопленный участок на 101 километре трассы Дальнереченск — Рощино — Восток. В Тернейском округе дорожное полотно на пятом километре Ключи — Джигит остается размытым, с переливом глубиной до полуметра, полностью блокирующим движение.
В Красноармейском округе на дороге Лукъяновка — Новополтавка в Красноармейском округе сохраняются два перелива глубиной до полутора метров, хотя вода уже начинает сходить.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично контролирует процесс восстановления. Накануне он посетил Пожарский округ для проверки хода работ на трассе Феодосьевка — Верхний перевал.
Напомним, в Приморье спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, пострадавшему от паводков. На данный момент они работают в Дальнереченском районе и Красноармейском муниципальном образовании.