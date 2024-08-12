В Приморье активно восстанавливают дороги после недавних наводнений

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на этой неделе удалось восстановить проезд на 25-м километре дороги 300 километр — Фурманово в Ольгинском округе, где были задействованы грейдер, экскаватор и четыре автосамосвала. На 15-м километре этой же дороги продолжаются аварийно-восстановительные работы.