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Кубай дал точный прогноз по тайфуну Maria в Приморье: чего ждать

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа, ФедералПресс. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о движении тайфуна Maria, зародившегося на прошлой неделе. По данным синоптика, вихрь теряет свои силы.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня он вплотную приблизился к северной части острова Хонсю, по пути теряя свои силы. Выйдя на гористую местность острова, не получая никакой поддержки извне, он еще больше ослабеет», — отметил Борис Кубай.

Он добавил, что путь циклону в сторону Приморья заблокирует антициклон, в результате чего вихрь прекратит свое существование над Сангарским проливом.

Кубай также рассказал, что в Тихом океане зародился шестой тайфун, получивший имя Son-Tinh. Согласно предварительным расчетам, он направится в сторону Японии и никакой угрозы для Приморья он не несет.

Напомним, в водах Приморья замечена стая огромных акул. Ранее одна из хищниц напала на улов местных рыбаков.