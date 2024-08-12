Кубай дал точный прогноз по тайфуну Maria в Приморье: чего ждать

«Сегодня он вплотную приблизился к северной части острова Хонсю, по пути теряя свои силы. Выйдя на гористую местность острова, не получая никакой поддержки извне, он еще больше ослабеет», — отметил Борис Кубай.
Он добавил, что путь циклону в сторону Приморья заблокирует антициклон, в результате чего вихрь прекратит свое существование над Сангарским проливом.
Кубай также рассказал, что в Тихом океане зародился шестой тайфун, получивший имя Son-Tinh. Согласно предварительным расчетам, он направится в сторону Японии и никакой угрозы для Приморья он не несет.
Напомним, в водах Приморья замечена стая огромных акул. Ранее одна из хищниц напала на улов местных рыбаков.