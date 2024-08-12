Жара до 40 градусов ожидается на этой неделе в Шымкенте

15 августа в Шымкенте прогнозируется ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке в +33 градуса. Максимально температура поднимется до +40 градусов, а опуститься может до +26 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.