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С дождей и гроз начнется новая рабочая неделя на Южном Урале

В понедельник, 12 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса, на юге — до +24. Ветер южной четверти 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер юго-восточный, южный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 12 августа, у Агнии, Анатолия, Ангелины, Аполлона, Валентина, Германа, Луки, Максима и Павла.

Между прочим, 12 августа 2024 года отмечают Силин день. Согласно народным приметам, сегодня не нужно заниматься пересадкой растений. Дело в том, что на новом месте они не приживутся.