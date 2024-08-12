С дождей и гроз начнется новая рабочая неделя на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса, на юге — до +24. Ветер южной четверти 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер юго-восточный, южный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 12 августа, у Агнии, Анатолия, Ангелины, Аполлона, Валентина, Германа, Луки, Максима и Павла.
Между прочим, 12 августа 2024 года отмечают Силин день. Согласно народным приметам, сегодня не нужно заниматься пересадкой растений. Дело в том, что на новом месте они не приживутся.