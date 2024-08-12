К Омску с юга Казахстана идёт жаркая атмосферная волна с температурой до +33

По данным сервиса Ventusky, в Омской области в ближайшее время потеплеет. Это связано с волной тепла, которая перемещается с юга Казахстана. В центре волны температура воздуха достигает +33 градусов, но Омская область окажется на её периферии. Тем не менее, немного тёплой погоды омичам всё же достанется. На сайте прогнозируется до +26 градусов тепла.
Тепло простоит в Омской области до середины недели, а к выходным столбик термометра постепенно начнёт опускаться до +20 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня, 12 августа, в Омске будет +18…+23 градуса. Местами ожидаются слабые дожди и туманы. Атмосферное давление будет слабо падать. Во вторник, 13 августа, днём по западной половине местами пройдёт небольшой дождь, порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15−18 метров в секунду. Температура ночью составит +9…+14, днём +21…+26.