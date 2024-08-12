К Омску с юга Казахстана идёт жаркая атмосферная волна с температурой до +33

По данным сервиса Ventusky, в Омской области в ближайшее время потеплеет. Это связано с волной тепла, которая перемещается с юга Казахстана. В центре волны температура воздуха достигает +33 градусов, но Омская область окажется на её периферии. Тем не менее, немного тёплой погоды омичам всё же достанется. На сайте прогнозируется до +26 градусов тепла.