Новосибирские ветеринары назвали 5 смертельных фобий у кошек

Так, на первом месте списка оказалась вода, потому что из-за влажной шерсти у кошек нарушается теплообмен и возникает резкий запах, который напоминает жертве о присутствии хищника. Далее в списке — резкий запах и огурцы. Причем последнее специалисты объяснить пока не могут. Помимо этого, кошек пугают неожиданные движения и громкие звуки.