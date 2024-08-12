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Новосибирские ветеринары назвали 5 смертельных фобий у кошек

На первом месте — вода.

Источник: Reuters

Ветеринары рассказали о том, что существуют вещи, которые вне зависимости от характера животного могут спровоцировать панику и стресс. Топ-5 смертельных кошачьих страхов назвал портал Vn.ru со ссылкой на специалистов Управления ветеринарии Карасукского района Новосибирской области.

Так, на первом месте списка оказалась вода, потому что из-за влажной шерсти у кошек нарушается теплообмен и возникает резкий запах, который напоминает жертве о присутствии хищника. Далее в списке — резкий запах и огурцы. Причем последнее специалисты объяснить пока не могут. Помимо этого, кошек пугают неожиданные движения и громкие звуки.

флора и фауна