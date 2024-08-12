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В Индустриальном районе Хабаровска благоустраивают дворовые территории

Работы завершат к 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Хабаровска благоустраивают дворовые территории многоквартирных жилых домов по улице Индустриальной, №№ 1, 1а, 1 В. Заказчиком от собственников выступило ТСЖ «Победа». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На территории обустраивают пешеходные дорожки, детскую площадку, дворовой проезд с тротуаром от дома № 1 к дому № 1а и устанавливают бордюрный камень. Подготавливается установка детского игрового комплекса.

«В планах укладка брусчатки и резиновой плитки, установка качелей, песочницы, беседки, лабиринта, ограждения для детской площадки, скамеек и урн, а также озеленение территории», — рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом.

Благоустройство территории планируется завершить к 30 августа.

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