В Индустриальном районе Хабаровска благоустраивают дворовые территории многоквартирных жилых домов по улице Индустриальной, №№ 1, 1а, 1 В. Заказчиком от собственников выступило ТСЖ «Победа». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На территории обустраивают пешеходные дорожки, детскую площадку, дворовой проезд с тротуаром от дома № 1 к дому № 1а и устанавливают бордюрный камень. Подготавливается установка детского игрового комплекса.
«В планах укладка брусчатки и резиновой плитки, установка качелей, песочницы, беседки, лабиринта, ограждения для детской площадки, скамеек и урн, а также озеленение территории», — рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом.
Благоустройство территории планируется завершить к 30 августа.