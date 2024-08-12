У Омска «поломалось» авиасообщение с курортным городом

На период подготовки материала сообщается о существенной по продолжительности задержке двух авиарейсов по данному направлению.
Так, первый из них должен был стартовать еще в 4:30, однако теперь предполагается, что он отправится в пункт назначения в 7:45, то есть на три с лишним часа позднее.
Схожая ситуация у рейса до Сочи, намеченного на 9:05. Ожидается, что пассажиры смогут отправиться в курортный город лишь в 12:50, то есть с опозданием без малого на 4 часа.
Точная причина сбоя не известна, в качестве перевозчика выступают две разные авиакомпании. Вероятно, в каждом из случаев речь идет о позднем прибытии воздушного судна под рейс.