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У Омска «поломалось» авиасообщение с курортным городом

Судя по данным онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 7:40 понедельника, 12 августа 2024 года, в регионе «сбоит» авиасообщение с городом-курортом Сочи.

Источник: Freepik

На период подготовки материала сообщается о существенной по продолжительности задержке двух авиарейсов по данному направлению.

Так, первый из них должен был стартовать еще в 4:30, однако теперь предполагается, что он отправится в пункт назначения в 7:45, то есть на три с лишним часа позднее.

Схожая ситуация у рейса до Сочи, намеченного на 9:05. Ожидается, что пассажиры смогут отправиться в курортный город лишь в 12:50, то есть с опозданием без малого на 4 часа.

Точная причина сбоя не известна, в качестве перевозчика выступают две разные авиакомпании. Вероятно, в каждом из случаев речь идет о позднем прибытии воздушного судна под рейс.