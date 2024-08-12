Красноярских поисковиков хотят наказать за расклеивание листовок

Волонтёры сказали, что администрация Железнодорожного района вызвала их за расклеивание листовок с ориентировками. Поисковики отметили, что информацию с ориентировками они выкладывают в интернете, так как расклеивание листовок неэффективно, но они предполагают, что расклеить их могли родственники потерявшегося ребенка.