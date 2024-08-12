Красноярских поисковиков хотят наказать за расклеивание листовок

Волонтёров хотят наказать за расклеивание листовок с ориентировками. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на волонтёров «Поиска пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.
Волонтёры сказали, что администрация Железнодорожного района вызвала их за расклеивание листовок с ориентировками. Поисковики отметили, что информацию с ориентировками они выкладывают в интернете, так как расклеивание листовок неэффективно, но они предполагают, что расклеить их могли родственники потерявшегося ребенка.
Поисковикам намекнули на административную ответственность. Волонтёры добавили, что их вызовут на административную комиссию, если кто-то продолжит расклеивать их листовки по району.
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