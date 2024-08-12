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Ночная попрошайка: рыжая плутовка поселилась на автозаправочной станции в Приморье

На АЗС в Уссурийске поселилась доверчивая лиса.

Источник: Соцсети

На протяжении месяца на одной из АЗС в Уссурийске жители города замечают лесную хищницу. Здесь поселилась лиса, которая часто приходит сюда ночью и с радостью принимает угощения.

«Постоянные клиенты приезжают, кормят ее, устраивают фотосессию», — рассказывают местные.

Из-за того, что лису на АЗС видят часто, ей даже дали кличку и ласково назвали Окташа. Кадры лисицы мы опубликовали в нашем telegram-канале.

В социальных сетях многие поразились тому, насколько лиса смелая, раз не боится подходить к людям и спокойно принимает от них лакомства. Однако некоторые отметили, что кормить хищницу не стоит:

«Она поэтому и приходит попрошайничать, потому что уже не может охотиться. Нельзя лис кормить, они без человека погибнут. Кроме того, они переносчики бешенства».

флора и фауна