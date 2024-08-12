Закономерная ничья: Дмитрий Воецкий прокомментировал матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

«Боевая ничья, рад за ребят, что они сегодня сохранили ворота на ноль, строго сыграли в обороне. Единственное, вот в этот полумомент, который был, там немного не уследили. А так самое главное, что предыдущие матчи, которые были у нас, команда сохранила строгость в обороне, и чуть-чуть нам не повезло при забитых мячах. Вроде есть какой-то такой над нами стоит рок. Поэтому постарались выключить очень интересных футболистов команды соперника: и Гонгапшев, и Гонгадзе, и Алиев, и Гаджимурадов — это очень быстрые, очень техничные игроки, умеют нарисовать интересные опасные моменты при любой позиции. Поэтому постарались строго сыграть с ними. Мы с этим справились, и практически они ничего такого сверхъестественного у наших ворот не создали. Я очень рад за ребят, что они в этом аспекте сильно прибавили. Не было детских ошибок, которые мы допустили в прошлых турах, и было пару моментов, которые нужно было использовать, но чуть-чуть не хватило. Я думаю, что нужно работать, продолжать. Потому что если есть моменты, то голы придут», — поделился своими наблюдениями Дмитрий Черышев, главный тренер ФК «Шинник».