Закономерная ничья: Дмитрий Воецкий прокомментировал матч «СКА-Хабаровск» — «Шинник»

Ярославский «Шинник» в этом сезоне явный аутсайдер. Команда при неплохих футболистах за четыре игры смогла забить всего один мяч, получив четыре поражения и не заработав ни одного очка. Неудивительно, что она располагается на последнем 18 месте турнирной таблицы, деля зону вылета с «Уфой» и «Черноморцем». Кажется, лучшего соперника для «СКА-Хабаровска» для того, чтобы немного улучшить свое положение, придумать сложно, но если посмотреть с другой стороны, именно такие команды могут оказать самое ожесточенное сопротивление, поскольку крайне мотивированы на победу.
Что касается самого СКА, то он продолжает проводить домашние матчи вдали от дома. На стадионе имени Ленина приводят в порядок многострадальное поле, стараются сделать побыстрее, чтобы вернуть наконец команду болельщикам, но здесь лучше бы не спешить, чтобы потом не переделывать. Из-за этого на «домашних» матчах у СКА иногда складывается парадоксальная ситуация, когда собственных болельщиков на трибунах меньше, чем фанатов соперника, что, конечно, не может не сказаться на поддержке команды. Сделать с этим пока ничего нельзя, так что примем как данность.
По этому матчу, то что-то похожее на футбол началось только ближе к концу встречи. Команды создали по одному стопроцентному моменту, но реализовать их не смогли. В первом случае великолепно сыграл голкипер СКА Алексей Кузнецов, совершив несколько сейвов и оставив свои ворота в неприкосновенности, во втором армейцам не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы забить.
«Закономерная ничья, я думаю, что ни одна из команд на победу не наиграла. Да, имели, наверное, по одному стопроцентному моменту — соперник со стандарта, мы на 93-й минуте. Если бы фарт был на нашей стороне, момент последний за нами, а так — много борьбы, довлеет результат, единственный положительный момент, что мы сыграли на ноль первую игру, где в принципе не пропустили. Но мы, конечно, хотели выиграть сегодня», — отметил на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Воецкий, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».
Также наставник СКА признался, что удовлетворен настроем команды, но не игрой в целом.
«То, как они настроены были, бились, понимали, что соперник до этого проиграл много игр, скажем, что они были как раненый зверь. Единоборства, подборы в принципе неплохо было — то, что нам не хватало в игре с “Аланией”. Самое же качество игры — только отрезками. Были хорошие эпизоды, когда мы хорошо комбинировали. Выходили, доставляли мяч в штрафную… Но это только отрезки», — подчеркнул Дмитрий Воецкий.
Соперник при этом остался игрой доволен.
«Боевая ничья, рад за ребят, что они сегодня сохранили ворота на ноль, строго сыграли в обороне. Единственное, вот в этот полумомент, который был, там немного не уследили. А так самое главное, что предыдущие матчи, которые были у нас, команда сохранила строгость в обороне, и чуть-чуть нам не повезло при забитых мячах. Вроде есть какой-то такой над нами стоит рок. Поэтому постарались выключить очень интересных футболистов команды соперника: и Гонгапшев, и Гонгадзе, и Алиев, и Гаджимурадов — это очень быстрые, очень техничные игроки, умеют нарисовать интересные опасные моменты при любой позиции. Поэтому постарались строго сыграть с ними. Мы с этим справились, и практически они ничего такого сверхъестественного у наших ворот не создали. Я очень рад за ребят, что они в этом аспекте сильно прибавили. Не было детских ошибок, которые мы допустили в прошлых турах, и было пару моментов, которые нужно было использовать, но чуть-чуть не хватило. Я думаю, что нужно работать, продолжать. Потому что если есть моменты, то голы придут», — поделился своими наблюдениями Дмитрий Черышев, главный тренер ФК «Шинник».
Сейчас «СКА-Хабаровск» за пять матчей набирает 4 очка и поднимается на 14 строчку в турнирной таблице. На шаг отдаляясь от зоны вылета. Следующим соперником армейцев станет челнинский КАМАЗ. Игра состоится в следующую субботу, 17 августа, в республике Татарстан.