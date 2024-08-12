Дмитрий Рябыкин высказался об отказе Ягра участвовать в проектах «Авангарда»

«Учитывая психоз, связанный с Россией в Чехии, позицию Ягра — в отличие от потока сознания Гашека — можно логически объяснить и понять, он не хочет стать жертвой местных политиканов. Думаю, что эта позиция временная. Такой сильный коммуникатор, как генменеджер “Авангарда” Антон Курьянов, однозначно постарается ее изменить, ведь за ним — весь хоккейный Омск. Тем более, что события в мировой политике быстро меняются», — прокомментировал специалист.