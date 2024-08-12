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Дмитрий Рябыкин высказался об отказе Ягра участвовать в проектах «Авангарда»

По его мнению, эта позиция вынужденная и временная.

Источник: Om1 Омск

Экс-тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал информацию о том, что его бывший партнёр по команде Яромир Ягр отказался участвовать в проектах, связанных с «Авангардом». Ранее об этом рассказал генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов.

«Учитывая психоз, связанный с Россией в Чехии, позицию Ягра — в отличие от потока сознания Гашека — можно логически объяснить и понять, он не хочет стать жертвой местных политиканов. Думаю, что эта позиция временная. Такой сильный коммуникатор, как генменеджер “Авангарда” Антон Курьянов, однозначно постарается ее изменить, ведь за ним — весь хоккейный Омск. Тем более, что события в мировой политике быстро меняются», — прокомментировал специалист.

Он также отметил, что по этому поводу у него нет никаких претензий к чешскому хоккеисту. Дмитрий Рябыкин назвал Яромира Ягра великим чемпионом по духу.