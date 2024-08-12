Более 70% красноярцев считают себя ЗОЖниками

Согласно опросу, мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, — 24%, женщин — всего 16%. Если среди красноярцев до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только каждый шестой (17%). Среди красноярцев, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.