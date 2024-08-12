Более 70% красноярцев считают себя ЗОЖниками

Чаще всего себя к этой категории относят люди в возрасте до 34 лет.
Из числа опрошенных жителей города порталом SuperJob, 20% полностью уверены в ведении здорового образа жизни, а 51% склоняются к такой точке зрения. 29% опрошенных признались, что ЗОЖ — это не про них: 4% однозначно уверены в этом, еще 25% сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый.
Согласно опросу, мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, — 24%, женщин — всего 16%. Если среди красноярцев до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только каждый шестой (17%). Среди красноярцев, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.
При этом 6 из 10 участников опроса, считают, что «ЗОЖ» — это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный (52%) считает, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 39% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. Также были упомянуты такие составляющие здорового образа жизни, как режим дня (16%), спокойствие и позитивный настрой (10%).