Колумбус
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космические тела устроят омичам «ночное шоу»

По данным специалистов, в ночь на вторник, 13 августа 2024 года, будет зафиксирован пик красивого небесного явления, проявление которого смогут оценить в том числе омичи. Речь идет о так называемом «потоке Персеиды», который визуально напоминает обильный звездопад.

Астрономы предполагают, что в наиболее активной фазе в «ночном шоу» будут принимать участие до 100 метеоров из хвоста кометы Свифта-Туттля. Они уверяют, что омичам в данном случае благоволит фаза луны: небесное тело окажется за линией горизонта около полуночи, что сделает небо над Омском абсолютно темным, то есть максимально приближенным к идеалу для наблюдения метеорного потока.

космос