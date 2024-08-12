Космические тела устроят омичам «ночное шоу»

Астрономы предполагают, что в наиболее активной фазе в «ночном шоу» будут принимать участие до 100 метеоров из хвоста кометы Свифта-Туттля. Они уверяют, что омичам в данном случае благоволит фаза луны: небесное тело окажется за линией горизонта около полуночи, что сделает небо над Омском абсолютно темным, то есть максимально приближенным к идеалу для наблюдения метеорного потока.