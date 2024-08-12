В Омске ребёнок потерялся на дачах и нашёлся в соседней деревне

В минувшие выходные волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» поднялись по тревоге на поиски 8-летнего мальчика. Сообщалось, что он потерялся в садовом товариществе «Строитель» в субботу, 10 августа. Заметили пропажу школьника около шести часов вечера.
Прежде чем обратиться за помощью, родители пытались найти его самостоятельно в течение двух часов. Затем к поискам привлекли полицию и волонтёров.
В 22:00 в полиции сообщили, что ребёнок был найден. Как оказалось, мальчик ушёл в соседнюю деревню Ульяновка, которая расположена от дачного посёлка на расстоянии в восемь километров.
Ранее в Омске также потерялся 9-летний мальчик. Он без разрешения ушёл гулять и побоялся возвращаться домой вечером, поэтому ночь провёл в подъезде. Школьника нашла его собственная мама на следующее утро после пропажи.