Останки крупного рогатого скота сбрасывали в контейнеры в Иркутске-2

С необычными отходами в мусорных баках столкнулись жители Ленинского округа Иркутска-2. Оказалось, что по ночам неизвестные скидывали останки крупного рогатого скота в контейнеры для бытовых отходов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, трупы утилизировали в черных полиэтиленовых мешках.
— Жителям прилегающих территорий это создает дискомфорт. Они сообщают об отсутствии свободного места для сброса ТКО и неприятном запахе. По данным фактам нами написано заявление в полицию, — отметили специалисты отдела санитарного состояния администрации города.
Уже известно, что тела скидывали в баки несколько раз в июле и августе. Специалистам пришлось утилизировать примерно три сотни килограмм останков. После выемки трупов, контейнеры обработали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе иномарка столкнулась с тягачом. Два человека получили травмы.