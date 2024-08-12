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Останки крупного рогатого скота сбрасывали в контейнеры в Иркутске-2

Неизвестные скидывают останки по ночам в Ленинском округе.

Источник: Комсомольская правда

С необычными отходами в мусорных баках столкнулись жители Ленинского округа Иркутска-2. Оказалось, что по ночам неизвестные скидывали останки крупного рогатого скота в контейнеры для бытовых отходов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, трупы утилизировали в черных полиэтиленовых мешках.

— Жителям прилегающих территорий это создает дискомфорт. Они сообщают об отсутствии свободного места для сброса ТКО и неприятном запахе. По данным фактам нами написано заявление в полицию, — отметили специалисты отдела санитарного состояния администрации города.

Уже известно, что тела скидывали в баки несколько раз в июле и августе. Специалистам пришлось утилизировать примерно три сотни килограмм останков. После выемки трупов, контейнеры обработали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе иномарка столкнулась с тягачом. Два человека получили травмы.