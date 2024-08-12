Останки крупного рогатого скота сбрасывали в контейнеры в Иркутске-2

С необычными отходами в мусорных баках столкнулись жители Ленинского округа Иркутска-2. Оказалось, что по ночам неизвестные скидывали останки крупного рогатого скота в контейнеры для бытовых отходов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, трупы утилизировали в черных полиэтиленовых мешках.