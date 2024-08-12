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Более половины парков Новосибирска требуют обновления

Внимание властей необходимо 7 из 11 крупных зелёных зон мегаполиса.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Более 60% парковых пространств Новосибирска требуют обновления и реконструкции. Об этом в понедельник, 12 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на мэрию мегаполиса.

По данным городской администрации в введении МАУ «Дирекция городских парков» находится 11 зелёных зон на территории Новосибирска. Из них обновление необходимо семи паркам.

«Обновление требуется на семи парковых территориях: “Березовая роща”, “Центральный”, “Сосновый бор”, “Первомайский”, “Имени С. М. Кирова”, “Бугринская роща”, “У моря Обского”, — сообщили агентству в мэрии.

Помимо парков, в ведомстве городской администрации находится 121 территория общего пользования, в том числе, скверы, аллеи и бульвары общей площадью 160 га. И большая часть из них, по данным МАУ «Горзеленхоз», также нуждается в благоустройстве.

Как сообщается, на следующий год мэрия запланировала благоустройство пяти территорий, среди которых пространство рядом с памятником композитору Михаилу Глинке возле Новосибирской консерватории и новый сквер рядом с Законодательным собранием региона, которому будет присвоено имя Юрия Бугакова.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске у входа в Первомайский сквер установили часы.

экология