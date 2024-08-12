Более половины парков Новосибирска требуют обновления

Как сообщается, на следующий год мэрия запланировала благоустройство пяти территорий, среди которых пространство рядом с памятником композитору Михаилу Глинке возле Новосибирской консерватории и новый сквер рядом с Законодательным собранием региона, которому будет присвоено имя Юрия Бугакова.