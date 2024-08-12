Названы самые надежные автомобили

Как рассказал автоэксперт Егор Васильев, чаще всего старые автомобили оказываются надежнее современных машин. Так, самым неубиваемым автомобилем оказался Subaru Forester. Среди отечественного автопрома — LADA Niva Legend. Как отмечают эксперты, автомобиль настолько прост в эксплуатации, что в нем даже нечему ломаться.
Также среди японских брендов, которые сохраняют репутацию надежных, остаются Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara. Данные марки пользуются популярностью на российском рынке.
Напомним, в ближайшие годы стоимость автомобилей вырасти почти в два раза. Это связано с повышением утилизационного сбора.