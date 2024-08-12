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Названы самые надежные автомобили

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа, ФедералПресс. Автоэксперты рассказали, что большая часть современных автомобилей ненадежна. На авторынке лидером качества на протяжении долгих лет остается японский автопром.

Источник: Reuters

Как рассказал автоэксперт Егор Васильев, чаще всего старые автомобили оказываются надежнее современных машин. Так, самым неубиваемым автомобилем оказался Subaru Forester. Среди отечественного автопрома — LADA Niva Legend. Как отмечают эксперты, автомобиль настолько прост в эксплуатации, что в нем даже нечему ломаться.

Также среди японских брендов, которые сохраняют репутацию надежных, остаются Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara. Данные марки пользуются популярностью на российском рынке.

Среди французского автопрома стоит выделить Renault Duster, среди корейских — Hyundai Solaris выпуска 2010−2017 годов.

Напомним, в ближайшие годы стоимость автомобилей вырасти почти в два раза. Это связано с повышением утилизационного сбора.

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