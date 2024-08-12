Акулы-мако появились в Приморье? Эксперты рассказывают о встрече с опасным хищником

Акула-мако — сильный хищник. Она питается стайными рыбами (скумбрией, сардиной) и головоногими моллюсками. Часто мако нападают на крупную добычу — тунцов, акул, меч-рыбу. Как рассказали в ННЦМБ, акула-мако — самая «скоростная» из всех акул. Она может разогнаться до 35 км/ч за короткое время. Обитают мако в тропических и субтропических водах Тихого и других океанов. Вблизи берега плавают редко, увидеть их можно на глубине до 400 метров.