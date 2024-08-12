Акулы-мако появились в Приморье? Эксперты рассказывают о встрече с опасным хищником

Сообщения о встрече с опасным хищником — акулой-мако — в Приморье появились в социальных сетях. Рыбаки поделились, что видели акулу в заливе Петра Великого, и теперь озабочены безопасностью отдыхающих. ИА PrimaMedia выяснило, есть ли шанс увидеть акулу-мако в акватории Приморского края, и опасна ли она для человека.
Акула-мако — сильный хищник. Она питается стайными рыбами (скумбрией, сардиной) и головоногими моллюсками. Часто мако нападают на крупную добычу — тунцов, акул, меч-рыбу. Как рассказали в ННЦМБ, акула-мако — самая «скоростная» из всех акул. Она может разогнаться до 35 км/ч за короткое время. Обитают мако в тропических и субтропических водах Тихого и других океанов. Вблизи берега плавают редко, увидеть их можно на глубине до 400 метров.
«Вероятность встречи с акулой-мако в водах залива Петра Великого незначительна. Здесь это очень редкий вид. Но при этом в Приморье все же отмечались единичные случаи встречи с акулой-мако, обычно эти рыбы заходили из южной части Японского моря», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в ННЦМБ.
Для человека акулы-мако опасны. Преследуя жертву, мако может выпрыгивать из воды на высоту до шести метров. Даже попав на крючок рыбака, они отчаянно прыгают, чтобы освободиться. Людей они могут серьезно травмировать и убить, хотя нападают на человека крайне редко. Также акулы-мако иногда кусают лодки.
Напомним, в Приморье рыбаки встретились с трехметровой акулой-мако. Об этом рассказал президент Федерации рыболовного спорта в крае Александр Ермолаев. По его словам, крупная хищная рыба буквально лишила их улова.