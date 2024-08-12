Ремонт на мемориале Вечный огонь в Иркутске проведут до конца года

На мемориале Вечный огонь в Иркутске отремонтируют бетонное основание и частично заменят плиты. Работы планируют провести в октябре и ноябре, а завершат их до конца года. В настоящее время проектная документация проводит все необходимые экспертизы. После этого будет проведён конкурс по выбору подрядчика для проведения работ.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, поскольку работы будут проводиться в границах выявленного объекта культурного наследия, в непосредственной близости от которого находятся также Спасская церковь и бюст Дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова, для проведения работ проводят согласования со службой по охране объектов культурного наследия.
Работы, предусмотренные контрактом, допустимо выполнять при отрицательных температурах. Запланированы ремонт части бетонных конструкций, обновление парапета и установка пандуса для маломобильных групп населения.