Ремонт на мемориале Вечный огонь в Иркутске проведут до конца года

На мемориале Вечный огонь в Иркутске отремонтируют бетонное основание и частично заменят плиты. Работы планируют провести в октябре и ноябре, а завершат их до конца года. В настоящее время проектная документация проводит все необходимые экспертизы. После этого будет проведён конкурс по выбору подрядчика для проведения работ.