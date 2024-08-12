Режиссер Святослав Подгаевский рассказал о новом фильме «Подростки. Первая любовь»

29 августа в широкий национальный прокат выйдет фильм-мюзикл Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь». Его герои поют шлягеры 90-х, под эту музыку воруют магнитолы, устраивают «махачи», ссорятся с родителями и влюбляются в тех, в кого нельзя. При этом Подгаевский уверяет, что его студия QS Films продолжает работать над хоррорами, а жанр мюзикла осваивает только он.
«Пришел я к этому как-то внутренне. Давно уже хотел попробовать, история придумалась достаточно давно, сейчас просто появилась возможность ее сделать», — рассказал «Известиям» режиссер фильмов «Русалка. Озеро мертвых», «Проклятие Пиковой дамы», «Владение 18» и других.
Подгаевский добавил, что своей задачей видел съемку кино о юности.
«Такое немного “Сто дней после детства”. А мюзиклом история стала потому, что именно в то время музыкальная составляющая жизни подростка была очень сильной. Я сам в то время был подростком и хорошо это помню. Было много новых групп, новых звучаний. И вот мне захотелось соединить изначальный визуально-драматургический стиль и музыкальный — чтобы подчеркнуть эпоху», — поделился он.
Режиссер признался, что не может однозначно оценить 90-е, но понимает ностальгию по ним.
«Люди скучают по своей молодости, по ощущению свежести, чего-то нового. В стране появилось много возможностей — особенно для тех, у кого были деньги. Не знаю, может ли такое время повториться, но, наверное, не дай бог, чтобы это случилось», — сказал Подгаевский.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью режиссера Святослава Подгаевского «Известиям» в понедельник, 12 августа, в 10:00.
«Нет ощущения, что в “Подростках” только песни для девочек».