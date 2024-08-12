Режиссер Святослав Подгаевский рассказал о новом фильме «Подростки. Первая любовь»

«Такое немного “Сто дней после детства”. А мюзиклом история стала потому, что именно в то время музыкальная составляющая жизни подростка была очень сильной. Я сам в то время был подростком и хорошо это помню. Было много новых групп, новых звучаний. И вот мне захотелось соединить изначальный визуально-драматургический стиль и музыкальный — чтобы подчеркнуть эпоху», — поделился он.