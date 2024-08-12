12 августа родился Витус Беринг, человек удивительной судьбы и несгибаемого характера

12 августа 1681 года родился Витус Беринг — человек удивительной судьбы и несгибаемого характера, чье имя навсегда осталось на географических картах планеты.
Родился Витус в датском городе Хорсенсе, на полуострове Ютландия в семье обедневшей аристократки Анны Педерсдаттер Беринг и таможенного работника и церковного старосты Йонаса Свендсена Хальмстадта.
В 1703 году, едва закончив кадетский корпус в Амстердаме, был замечен вербовщиками российского царя Петра Великого, искавших повсюду талантливых честолюбивых профессионалов. И уже вскоре поступил на российскую службу в чине подпоручика. Так Витус стал «Иваном Ивановичем». И до своих великих путешествий успел вдоволь повоевать за новую родину — сначала против Турции, а затем и во время Северной войны, управляя важными, пусть и не боевыми судами.
В 1712 году Беринга перевели на Балтийский флот, там он командовал первым российским 90-пушечным линейным кораблем «Лесное». Но датчанин так и не дорос до капитана I ранга. Более того, о нем забыли, когда после окончании Северной войны и заключения Ништадского мира награждали морских офицеров. Обиженный несправедливостью, Беринг ушел в отставку. Однако в Данию не уехал, а через пять месяцев обратился к Петру I с просьбой вновь принять его на службу.
Строптивца вернули на судно «Лесное» и 5 августа 1724 года произвели в капитаны первого ранга. А 23 декабря 1724 года Петр I издал указ об организации экспедиции на Камчатку, которую возглавил Витус Беринг.
В секретной инструкции Берингу ставилась задача искать место соединения Азии с Америкой. В конце января 1725 года экспедиция вышла в путь. Морского пути на Камчатку еще не существовало и ее участники два года добирались туда из Петербурга через всю Сибирь на речных судах, лошадях, а часто и пешком. Причем, нужно было доставить в Охотск еще и 10 тысяч пудов груза.
В Охотске экспедицию встречал только что построенный шитик «Фортуна», который торжественно спустили на воду 8 июня 1727 года. Более вместительное и прочное судно, «Святой Гавриил», было спущено на воду в Нижнекамчатске 9 июня 1728 года. И только через три с половиной года после выхода из Петербурга, 14 июля 1728 года, началось историческое плавание вдоль побережья Чукотки, через пролив, названный впоследствии именем Беринга, в Ледовитый океан.
Из-за «тумана Беринг не смог увидеть берега Америки. Доплыв до широты 67° 18' (это была широта, до которой ни один мореплаватель того времени еще не поднимался), экспедиция отправилась в обратный путь. Тем не менее, Беринг посчитал, что основная задача “инструкции” покойного Петра выполнена: он убедился, что Азия не соединяется с Америкой и только после этого, опасаясь надвигающейся зимы, повернул на Камчатку и провел зимовку в Нижнекамчатске.
Летом следующего 1729 года Беринг отправился в Охотск, по пути обогнув и впервые в истории описав южный берег Камчатки — тем самым доказав, что Япония не соединяется с Камчаткой как полагали некоторые тогдашние географы. В марте 1730 года Беринг прибыл в Петербург, где предоставил в Адмиралтейство подробный отчет. А в награду получил почетный титул капитана-командора.
Первая Камчатская экспедиция внесла важнейший вклад в развитие географических представлений о северо-востоке Азии, создала серию географических карт, в том числе и итоговую, на которой были определены координаты 28 пунктов по маршруту Тобольск — Енисейск — Илимск — Якутск — Охотск — Камчатка — Чукотский нос — Чукотское море.. Был также составлен «Табель, показующий расстояние русскими верстами до городов и знатных мест…», насыщенный этнографическими сведениями.
А Берингу вслед за Первой экспедиции предложили организовать Вторую. Ее план был принят уже новой императрицей Анной Иоанновной. Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция стала грандиозным научным и политическим предприятием, ознаменовавшим целую эпоху в изучении Сибири.
Вторая Камчатская (Северная Великая)
В экспедицию входило 7 отдельных отрядов общей численностью 600 человек. Пять тысяч человек постоянно обеспечивали транспортировку грузов в Тобольск, Якутск, Охотск и на Камчатку. Снабжение экспедиции требовало исключительной энергии. К примеру, только в одном 1738 году и только из Якутска к Юдомскому кресту было отправлено муки — 13896 пудов, сухарей — 593 пуда, круп — 2702 пуда.
Репродукция портрета датского поэта Витуса Педерсена Беринга — дяди мореплавателя Витуса Беринга. Фото: РИА Новости
Одной из главных задач экспедиции было всеобъемлющее изучение природы, истории и этнического состава Северо-Восточной Азии, для чего был снаряжен академический отряд из именитых и начинающих ученых. Историк Герхард Миллер, ботаник, зоолог и геолог Иоганн Гмелин, астроном Людовик Делиль де ла Кроер, натуралисты Георг Стеллер и Степан Крашенинников, исследователи-братья Лаптевы, Мартын Шпанберг, Алексей Чириков…
4 июня 1741 года, когда Витусу Берингу было уже 60 лет началось плавание пакетботов к берегам Америки. «Святым Петром» командовал сам командор, «Святым Павлом» Алексей Чириков. 20 июня в условиях жестокого шторма корабли потеряли друг руга. Три дня Беринг разыскивал корабль Чирикова — прошел на юг около 400 километров, потом двинулся на северо-восток и впервые пересек центральную акваторию залива Аляска.
17 июля за 58° северной широты Беринг заметил хребет (Святого Ильи), но радости от открытия Американского побережья не испытал. Чувствовал себя плохо из-за обострившейся сердечной болезни. В августе и сентябре, продолжая плавание вдоль берегов Америки, открыл остров Туманный (Чирикова), пять островов (Евдокеевские), снеговые горы (Алеутский хребет) на полуострове Аляска, у юго-западного края которого обнаружил острова Шумагина и впервые встретился с алеутами…
4 ноября корабль пристал к острову, названному впоследствии именем Беринга. Здесь в ходе вынужденной зимовки от цинги умерли 19 человек.
Бессмертие Командора
8 декабря скончался и сам Витус Беринг. 46 оставшихся членов экипажа из 75 под командованием штурмана, поручика Свена Вакселя весной 1742 года построили из обломков «Святого Петра» небольшое судно — так называемый гукор и в августе 1742 года, преодолев 250 км, достигли Авачинской губы.
Карл Себрис (справа) в роли Витуса Беринга в фильме «Баллада о Беринге» (Киностудия им. Горького). Фото: РИА Новости
Потребовалось значительное время, прежде чем заслуги Беринга были полностью признаны. Первым из путешественников, подтвердившим точность исследований Беринга, стал английский мореплаватель Джеймс Кук. Именно он предложил дать имя Беринга проливу между Чукоткой и Аляской. Именем капитана-командора Беринга названы море, пролив, остров, университет, подводный каньон, река, озеро, ледник, залив, два мыса, исчезнувшая суша (Берингия), некогда соединявшая Азию с Северной Америкой.