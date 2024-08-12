12 августа родился Витус Беринг, человек удивительной судьбы и несгибаемого характера

В 1712 году Беринга перевели на Балтийский флот, там он командовал первым российским 90-пушечным линейным кораблем «Лесное». Но датчанин так и не дорос до капитана I ранга. Более того, о нем забыли, когда после окончании Северной войны и заключения Ништадского мира награждали морских офицеров. Обиженный несправедливостью, Беринг ушел в отставку. Однако в Данию не уехал, а через пять месяцев обратился к Петру I с просьбой вновь принять его на службу.