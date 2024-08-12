Назван продукт, который засахаривает организм, переворачивая работу кишечника

А вот последствия для организма от употребления такого продукта — вполне реальные. В частности, для кишечника, так как нарушается состав его микробиома. В результате происходит подавление «хороших бактерий». Из-за чего у пациентов наблюдаются «гнилостные процессы в кишечнике», фиксируются изжога, вздутие и так далее. Ко всему этому прибавляются спазмы, если пить, например, газировку со льдом.