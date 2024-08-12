Цены на овощи и фрукты в приграничном Китае: фоторепортаж с рынка в Фуюане

Здесь покупателям предлагают около десятка видов яблок, винограда, манго и нектаринов. Сейчас в Китае начался сезон этих фруктов, поэтому можно найти самых разных форм, цветов и размеров.
Из цитрусовых только лимоны и мандарины. И то не в каждом магазине. Не сезон — ответили нам в одном из супермаркетов.
Также уже заканчивается сезон черешни. Она, по сравнению с другими фруктами и ягодами, самая дорогая. Полкило — 20 юаней, при этом черника стоит 12−16 юаней, столько же клубника.
Овощи, как правило, составляют основу рациона жителей Поднебесной, наверное, поэтому здесь их такое разнообразие. Тут несколько видов картофеля, батата, ямса — он очень популярен у китайцев — тыквы, баклажанов, перца и лука. Еще мы насчитали 13 видов помидоров и пять видов огурцов. Здесь даже продают пожелтевшие. Интересно, что из них готовят?
Добавим, что в Китае мера веса — полкилограмма. Поэтому цены на ценниках указаны за 500 граммов. Чтобы сравнить с российскими, нужно умножить на два. А цены и ассортимент смотрите в нашем фоторепортаже.