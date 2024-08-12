Цены на овощи и фрукты в приграничном Китае: фоторепортаж с рынка в Фуюане

Овощи, как правило, составляют основу рациона жителей Поднебесной, наверное, поэтому здесь их такое разнообразие. Тут несколько видов картофеля, батата, ямса — он очень популярен у китайцев — тыквы, баклажанов, перца и лука. Еще мы насчитали 13 видов помидоров и пять видов огурцов. Здесь даже продают пожелтевшие. Интересно, что из них готовят?