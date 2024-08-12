В Башкирии ожидается похолодание до +13 градусов

В Башкирии ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до +15+18 градусов.
По прогнозам синоптиков, в республике в начале рабочей недели ожидаются осадки, возможны грозы и усиление ветра до сильного.
12 августа столбик термометра поднимется не выше +19 градусов, дожди ожидаются с 9 утра до 16 вечера. Выпадет около 7 мм осадков. В некоторых районах возможны грозы.
13 августа ночью +13, днем +18 градусов, осадки кратковременные дожди возможны вечером.
14 августа температура воздуха будет колебать от +13 до +15, местами возможны небольшие осадки.