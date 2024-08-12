Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидается похолодание до +13 градусов

Температура воздуха опустится до +13+18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до +15+18 градусов.

По прогнозам синоптиков, в республике в начале рабочей недели ожидаются осадки, возможны грозы и усиление ветра до сильного.

12 августа столбик термометра поднимется не выше +19 градусов, дожди ожидаются с 9 утра до 16 вечера. Выпадет около 7 мм осадков. В некоторых районах возможны грозы.

13 августа ночью +13, днем +18 градусов, осадки кратковременные дожди возможны вечером.

14 августа температура воздуха будет колебать от +13 до +15, местами возможны небольшие осадки.