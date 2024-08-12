Девять лесных пожаров потушили в Иркутской области за выходные

Борьба со стихией завершилась на девяти лесных участках в минувшие выходные. В Иркутской области пожарные тушили лес в Зиминском, Катанском, Усть-Удинском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона в воскресенье, 11 августа, было выявлено и потушено пламя в шести километрах от Усолья-Сибирского.
— Вновь зарегистрировано 11 августа и действуют четыре лесных пожара, возникших из-за гроз в Мамско-Чуйском, Качугском и Катангском районах. На утро 12 августа в действующем состоянии перешли 14 ранее обнаруженных в лесном фонде пожаров на площади 3185 га в Катангском, Киренском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском районах, — поделились в правительстве.
Также продолжается борьба с огнем на взятых под контроль участках на площади более трех тысяч гектаров. Для устранения буйства пламени потребовалось задействовать почти 230 человек, а также самолеты и вертолеты Ми-8 для переброски специалистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подготовка к прохождению отопительного периода в Мамско-Чуйском районе находится на контроле правительства Иркутской области. Местное самоуправление не справляется с задачами самостоятельно.