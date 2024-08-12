Назван первый район Приморья, где начало учебы официально перенесли

Один из приморских округов сдвинул сроки начала учебного года для школьников. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» в пресс-службе правительства Приморья, в школу с 15 сентября пойдут дети из Партизанского городского округа.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что муниципалитеты сами принимают решение, переносить им учебу или нет:
«В тех муниципальных образованиях, где шли ливневые дожди, где ребята не смогли полноценно отдохнуть, главы муниципальных образований, руководители управления образования могут принять решение о переносе начала учебного года на 15 сентября».
Партизанский округ стал одним из муниципалитетов, который принял на себя наибольший удар стихии. В конце июля здесь выпало рекордное количество осадков, поднялся уровень воды в реках, из-за чего была организована лодочная переправа.
Что касается других муниципалитетов, судя по всему, они еще не приняли решение, стоит ли им переносить начало учебы с 1 на 15 сентября.