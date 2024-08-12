Поп, рок, K-pop: анонсированы мероприятия «АРТ-Берега» с 12 по 18 августа

14 августа с 18:00 будет выступать Алексей Перепрыгин. На 19:00 запланировал мастер-класс от Студии ирландского танца «Талисман». В 20:00 — выступление от Марины Папст, а в 21:00 — творческий вечер «Красноярск поет Высоцкого».