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Поп, рок, K-pop: анонсированы мероприятия «АРТ-Берега» с 12 по 18 августа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красгорпарк рассказал о мероприятиях, запланированных на ближайшую неделю под Коммунальным мостом в рамках проекта «АРТ-Берег».

Источник: НИА Красноярск

Сегодня, 12 августа, в 18:00 пройдет встреча любителей K-pop.

13 августа в 18:00 запланировано гитарное выступление от Михаила Польского, а в 19:00 начнется концерт от Центра развития голоса Марины Махониной. Завершит вечер выступление «Street Motion» в 21:00.

14 августа с 18:00 будет выступать Алексей Перепрыгин. На 19:00 запланировал мастер-класс от Студии ирландского танца «Талисман». В 20:00 — выступление от Марины Папст, а в 21:00 — творческий вечер «Красноярск поет Высоцкого».

15 августа будут работать две площадки. В 19:00 на танцевальном пирсе пройдут исторические танцы, а на сцене под Коммунальным мостом — открытый микрофон.

16 августа в 18:00 состоится шоу барабанов от Drumshow11, в 19:00 будут танцевать сальсу или бачату.

17 августа в 16:00 стартует фестиваль урбанистики «Искрафест».

В воскресенье, 18 августа, ожидается насыщенная программа. В 17:00 выступит поп-панк группа «Эпсилон Ноль», в 18:00 — рок-группа «Утиный плёс». В 20:00 пройдет музыкально-развлекательная игра от Юрия Шестакова.

Кроме того, в воскресенье на танцевальном пирсе состоится мастер-класс от Школы танцев «Эндорфин». Начало в 19:00.

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