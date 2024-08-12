Двое мужчин застряли одни на острове Саранок в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли двум мужчинам, которые остались одни на острове Саранок посреди реки Обь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Спасатели МАСС».
Как рассказали спасатели, накануне двое мужчин катались на частной лодке, однако та сломалась и ее унесло течением. Хозяин лодки на веслах уплыл вниз по течению далеко, причалил к противоположному берегу. В результате мужчины остались одни на острове.
«Мужчины 1987 года рождения были эвакуированы с острова и доставлены на лодочную базу. Проведена профилактическая беседа. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.