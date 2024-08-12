В Хабаровске организовали пункты приёма помощи для Курской области

«Дорогие хабаровчане! Сегодня, когда наши друзья и братья из Курской области столкнулись с трудностями, мы обязаны оказать им поддержку. Во всех районах города организованы пункты приёма гуманитарной помощи. Ваши посылки будут доставлены нуждающимся жителям Курской области. Единство и взаимопомощь в тяжёлые времена — наше главное достоинство. Объединимся, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто откликнется на наш призыв», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.