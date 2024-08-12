В Хабаровске организовали пункты приёма помощи для Курской области

По распоряжению мэра Хабаровска в краевом центре открыты пункты сбора помощи для жителей Курской области. Эти пункты находятся в центрах работы с населением, распределённых по районам города, сообщает пресс-служба администрации города.
«Дорогие хабаровчане! Сегодня, когда наши друзья и братья из Курской области столкнулись с трудностями, мы обязаны оказать им поддержку. Во всех районах города организованы пункты приёма гуманитарной помощи. Ваши посылки будут доставлены нуждающимся жителям Курской области. Единство и взаимопомощь в тяжёлые времена — наше главное достоинство. Объединимся, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто откликнется на наш призыв», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Каждый житель Хабаровска может помочь пострадавшим от обстрелов ВСУ. Для этого необходимо доставить гуманитарные грузы в один из центров работы с населением. Очень нужны продукты длительного хранения, детское питание, медикаменты, одежда и обувь.
Администрация города организовала оперативный сбор помощи, призывая жителей Хабаровска активно участвовать в этой благотворительной акции. Пункты приёма гуманитарной помощи работают ежедневно. Важно отметить, что каждый вклад может сделать значительную разницу в жизни тех, кто оказался в трудной ситуации.
Собранные продукты и вещи будут отправляться в Курскую область в течение нескольких дней, что позволит быстро реагировать на потребности жителей. Гуманитарная помощь будет распределена в соответствии с заявками и потребностями тех, кто пострадал.