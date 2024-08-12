Торжественные линейки в российских школах в этом году пройдут 2 сентября

Соответственно, занятия у ребят начнутся уже с 3-го, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (представляет Челябинскую область, «Справедливая Россия — За правду»).
Депутат Госдумы уточнила, что в школах в этот день запланирована церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий.
«Во всяком случае такие рекомендации Минпросвещения поступили в образовательные учреждения. А будет это или нет, решает сам регион и образовательные учреждения. В зависимости от обстановки», — отметила Лантратова.
Также напомним, что в декабре 2023 года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.
«С 1 сентября в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Даже в образовательных целях. Для этого учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест», — сказала РИА Новости Лантратова.
Она подчеркнула, что личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.