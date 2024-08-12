В Перми на 220-летнем юбилее парка Горького хедлайнером станет VAVAN

В Перми городской парк им. Горького 18 августа отметит свой 220-летний юбилей. Масштабную праздничную программу завершат хедлайнер торжества исполнитель VAVAN и фейерверк.
Как узнала «Комсомолка» в парке Горького, концерт известного исполнителя Владимира Селиванова пройдет на главной сцене с 21:00 до 22:45. Он известен по одной из главных ролей в сериале «Реальные пацаны».
Концерт VAVANа буду сопровождать световое шоу барабанов, театр огня и проекционное шоу с фантастическими визуальными эффектами.
В музыкальной части праздника также выступят ансамбль классической музыки Perm Premier Orchestra и кавер-группа «Katrina».
В 22:45 небо над парком Горького в Перми раскрасит фейерверк.
Городской парк Горького в Перми свою историю берет с 1804 года, когда по инициативе пермского губернатора Карла Медераха в этом месте возвели ров и вал для отведения талых и дождевых вод с полей в ручей Сиикс и речку Данилиха.
Вдоль северной стороны рва высадили четыре линии берез, которые образовали бульвар для проезда экипажей карет. Две аллеи были предназначены для пешеходов. Загородый парк начали формировать к приезду императора Александра I в 1824 году.