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В Перми на 220-летнем юбилее парка Горького хедлайнером станет VAVAN

Парк Горького свой юбилей масштабно отметит 18 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Перми городской парк им. Горького 18 августа отметит свой 220-летний юбилей. Масштабную праздничную программу завершат хедлайнер торжества исполнитель VAVAN и фейерверк.

Как узнала «Комсомолка» в парке Горького, концерт известного исполнителя Владимира Селиванова пройдет на главной сцене с 21:00 до 22:45. Он известен по одной из главных ролей в сериале «Реальные пацаны».

Концерт VAVANа буду сопровождать световое шоу барабанов, театр огня и проекционное шоу с фантастическими визуальными эффектами.

Праздничная программа в воскресенье, 18 августа, стартует с 13:00. Гостей юбилея парка им Горького ждут: детские спектакли, конфетти-шоу, выступления фокусников, шоу мыльных пузырей представления, шествие друзей парка и многое другое.

В музыкальной части праздника также выступят ансамбль классической музыки Perm Premier Orchestra и кавер-группа «Katrina».

В 22:45 небо над парком Горького в Перми раскрасит фейерверк.

Городской парк Горького в Перми свою историю берет с 1804 года, когда по инициативе пермского губернатора Карла Медераха в этом месте возвели ров и вал для отведения талых и дождевых вод с полей в ручей Сиикс и речку Данилиха.

Вдоль северной стороны рва высадили четыре линии берез, которые образовали бульвар для проезда экипажей карет. Две аллеи были предназначены для пешеходов. Загородый парк начали формировать к приезду императора Александра I в 1824 году.

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