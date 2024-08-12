Омская область оказалась на 59-м месте в России по качеству дорог

В пятерку лучших в России по качеству дорог в России стали Москва, Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. Например, в столице нормативным требованиям отвечают 97,6% дорог. Самые плохие дороги оказались в Амурской области, Марий Эл, Волгоградской, Кировской и Архангельской областях. В последней нормативам соответствуют 15,7% дорог.