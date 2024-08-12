Омская область оказалась на 59-м месте в России по качеству дорог

Омская область заняла 59-е место в рейтинг по качеству дорог среди регионов России. Исследование подготовило РИА «Новости».
В Омской области нормативным показателям соответствуют 45,1% дорог. Составители рейтинга при расчетах учитывали состояние региональных, межмуниципальных и местных дорог.
Показатель плотности дорог общего с твердым покрытием на 1000 кв. км. территории региона — 100,9.
В пятерку лучших в России по качеству дорог в России стали Москва, Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. Например, в столице нормативным требованиям отвечают 97,6% дорог. Самые плохие дороги оказались в Амурской области, Марий Эл, Волгоградской, Кировской и Архангельской областях. В последней нормативам соответствуют 15,7% дорог.
Ранее мы писали, что Омская область заняла девятое место в рейтинге Минпромторга России. Регион поднялся сразу на десять строчек.