Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник

В рабочее время с 09:00 до 17:00 на час-полтора будет приостановлено электроснабжение в некоторых домах на следующих улицах: Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Альпийская, 14-я Радарная, 13-я Радарная, 12-я Радарная, 1-я Радарная, Радарное и Монастырское шоссе, а также в переулках 1-й Альпийский, 2-й Альпийский, Терракотовый, 2-й Радарный, 1-й Радарный, 3-й Радарный.