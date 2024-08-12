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Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 12 августа в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

В рабочее время с 09:00 до 17:00 на час-полтора будет приостановлено электроснабжение в некоторых домах на следующих улицах: Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Альпийская, 14-я Радарная, 13-я Радарная, 12-я Радарная, 1-я Радарная, Радарное и Монастырское шоссе, а также в переулках 1-й Альпийский, 2-й Альпийский, Терракотовый, 2-й Радарный, 1-й Радарный, 3-й Радарный.

Возможны отключения в это время на территории садовых товариществ «Ветеран Эскадры», «Троллейбусник −1», «Красный Октябрь», «Медик-2-А», «Ветеран», «Топливник», «Лесная Поляна».

Без света останется и пригород. Не будет электричества в селах Передовое — на улицах Водопадная, Майская, Светлая; Широкое — на улицах Клюшкина, Булгакова и в переулках Калиновый, Ракитовый, Яблоневый.

Мекензиевы горы — Миндальная, Мищенко, Путейская, Центральная, Пасечная, Родниковая, Сенная, Облепиховая, Ясеневая, а также в проезде Пасечный и переулках Кривой, Сенной, Пасечный, Нарядный, Залесный, Коробейников, Тростниковый, Песенный и Слободский.

В городе Инкерман с 09:00 до 17:00 возможны отключения на улице Скорятина и в проезде Сосновом.

Более подробно с адресами отключений можно ознакомиться на сайте Севастопольэнерго.

ЖКХ