Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник

В рабочее время с 09:00 до 17:00 на час-полтора будет приостановлено электроснабжение в некоторых домах на следующих улицах: Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Альпийская, 14-я Радарная, 13-я Радарная, 12-я Радарная, 1-я Радарная, Радарное и Монастырское шоссе, а также в переулках 1-й Альпийский, 2-й Альпийский, Терракотовый, 2-й Радарный, 1-й Радарный, 3-й Радарный.
Возможны отключения в это время на территории садовых товариществ «Ветеран Эскадры», «Троллейбусник −1», «Красный Октябрь», «Медик-2-А», «Ветеран», «Топливник», «Лесная Поляна».
Без света останется и пригород. Не будет электричества в селах Передовое — на улицах Водопадная, Майская, Светлая; Широкое — на улицах Клюшкина, Булгакова и в переулках Калиновый, Ракитовый, Яблоневый.
Мекензиевы горы — Миндальная, Мищенко, Путейская, Центральная, Пасечная, Родниковая, Сенная, Облепиховая, Ясеневая, а также в проезде Пасечный и переулках Кривой, Сенной, Пасечный, Нарядный, Залесный, Коробейников, Тростниковый, Песенный и Слободский.
В городе Инкерман с 09:00 до 17:00 возможны отключения на улице Скорятина и в проезде Сосновом.
Более подробно с адресами отключений можно ознакомиться на сайте Севастопольэнерго.