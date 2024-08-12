В Свердловскую область на неделе вернутся дожди с грозами

В понедельник в регионе дневная температура будет на уровне +15°..+20°. Наиболее существенные осадки придутся на вторник: по юго-западу и в центральных районах — в ночь на 13 августа, а на востоке и на севере — уже днем. В среду сильные дожди будут сопровождаться грозой, а с северо-запада начнет распространяться более холодный воздух. Самым холодным окажется период с 15 по 17 августа, осадки сменятся на преимущественно небольшие, преобладающие в дневное время.