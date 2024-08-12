В Свердловскую область на неделе вернутся дожди с грозами

В понедельник в регионе дневная температура будет на уровне +15°..+20°. Наиболее существенные осадки придутся на вторник: по юго-западу и в центральных районах — в ночь на 13 августа, а на востоке и на севере — уже днем. В среду сильные дожди будут сопровождаться грозой, а с северо-запада начнет распространяться более холодный воздух. Самым холодным окажется период с 15 по 17 августа, осадки сменятся на преимущественно небольшие, преобладающие в дневное время.
Днем 12 августа в Екатеринбурге температура будет находиться в районе +16°..+18°, облачно с прояснениями, вечером дождь, от небольшого до умеренного, ветер юго-восточный до 3−8 м/с. Во вторник ночью температура составит +13°, днем +18°, в среду — ночью +12°, днем +17°.
С четверга по субботу средняя суточная температура в городе будет на 2−4 градуса ниже климатической нормы: днем она будет находиться на отметке +16°, а по ночам в четверг до +12°, в пятницу до +11°, в субботу — до +12°. В воскресенье ночью ожидается также +12°, днем воздух прогреется до +18°.
Напомним, ранее Уральский гидрометцентр спрогнозировал сильные дожди и грозу 13 и 14 августа, а также туманы.