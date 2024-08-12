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Движение транспорта ограничат по улице Лыткина в Иркутске с 12 августа

Ограничение начнет действовать с 12:00 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта ограничат на одной из улиц в Иркутске. С 12:00 12 августа будет ограничен проезд по улице Лыткина. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации неудобства продлятся до 25 августа.

— С 12:00 12 августа до 20:00 25 августа ограничат движение транспорта по улице Лыткина в районе дома № 77. Движение организуют реверсивное по встречной полосе с задействованием парковочного кармана, — сообщили в администрации города.

Изменение схемы движения связано с необходимыми ремонтными работами на тепловых сетях. Автомобилистам стоит учитывать введенные ограничения при планировании времени на дорогу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за минувшие выходные потушили девять лесных пожаров. Для борьбы с огнем потребовалось привлечь почти 230 специалистов.